Circuito de Vila Real: Miguel e Paulo Oliveira venceram as duas corridas do CPV

Miguel Oliveira, o piloto de MotoGP e embaixador da Hyundai Portugal, fazendo dupla com o seu pai, Paulo Oliveira, aos comandos de um Hyundai i30 N TCR, sagrou-se vencedor das duas corridas da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) na classe TCR no Circuito Internacional de Vila Real. O piloto do MotoGP terminou no segundo lugar da classificação à geral na primeira corrida e no terceiro posto à geral na derradeira corrida do fim de semana.Na primeira…...