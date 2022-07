GP Grã-Bretanha F1, Lewis Hamilton: “isto é a Fórmula 1 no seu melhor”

Mas que grande espetáculo ofereceram Sergio Pérez (Red Bull RB18), Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari F1-75) com Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) e Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) à espreita.Depois de terminar em terceiro lugar em Silverstone, foi um muito feliz Lewis Hamilton que destacou o seu prazer de poder lutar metro a metro com Sergio Pérez e Charles Leclerc nesta nova era de monolugares de Fórmula 1. O piloto britânico liderou brevemente as suas primeiras voltas da…...