GP da Grã-Bretanha de F1: Ferrari diz que “carros estavam demasiado perto para parar os dois”

Em declarações ao Racefans, o diretor da equipa Ferrari, Mattia Binotto, assumiu que foi o receio de que um dos seus pilotos perdessem demasiado tempo nas boxes caso chegassem juntos, tal como estavam em pista atrás do Safety Car. Carlos Sainz venceu, Charles Leclerc perdeu, porque só o espanhol foi chamado às boxes para trocar pneus duros para macios, enquanto o monegasco ficou em pista com os duros tendo posteriormente que lutar com os seus adversários com pneus bem mais…...