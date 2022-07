GP da Grã-Bretanha de F1: Charles Leclerc: “resultado foi frustrante, fiz o melhor que podia”

Charles Leclerc foi vítima de uma má decisão da equipa, que beneficiou o seu companheiro de equipa em detrimento do monegasco, quando chamou Carlos Sainz às boxes quando entrou o Safety Car em pista e manteve Leclerc com pneus duros, provavelmente com receio de perder uma posição em pista. Leclerc era mais rápido que Sainz, sempre o mostrou em pista, mas a decisão de Mattia Binotto ‘tramou’ Leclerc: “Antes do Safety Car fomos extremamente rápidos, embora depois da 1ª volta…...