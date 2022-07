Vila Real, WTCR: Rob Huff aproveita Joker Lap e vence corrida 2

Rob Huff (Cupra) foi o vencedor da corrida 2 do WTCR em Vila Real. O piloto da Zengo teve a melhor estratégia de corrida e aproveitou a Joker Lap para vencer, sendo a quarta vez que sobe ao pódio em cinco corridas, numa série tremenda. Tiago Monteiro (Honda) ficou fora de prova logo na segunda volta. No arranque, Yvan Muller (Lynk &Co) defendeu-se bem dos ataques de Attila Tassi (Honda) e Mikel Azcona (Hyundai) com Huff, Mehdi Bennani (Audi), Norbert…...