GP da Grã-Bretanha de F1: Filme da corrida: 1ª vitória na carreira de Carlos Sainz

Grande corrida que valeu essencialmente pelas últimas 10 voltas, depois do Safety Car ter vindo para a pista na sequência do abandono de Esteban Ocon (Alpine). O pelotão juntou-se e com Carlos Sainz (Ferrari) a passar Charles Leclerc (Ferrari), aproveitando depois as lutas atrás de si para se distanciar.Mais atrás, Sergio Pérez (Red Bull) envolveu-se numa luta absolutamente fantástica com Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari), com todos a passarem-se uns aos outros várias vezes, em momentos absolutamente inesquecíveis,…...