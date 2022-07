GP da Grã-Bretanha de F1: Destaques da corrida

Carlos Sainz obteve a sua primeira vitória na Fórmula 1 numa corrida sensacional, com grandes lutas, mas também muita controvérsia, e alguma incredulidade face às decisões dos responsáveis da Ferrari.Sergio Pérez foi segundo na frente de Lewis Hamilton com um Mercedes bem diferente do que se tem visto.Max Verstappen foi apenas sétimo a braços com um Red Bull ‘um pouco torcido’ enquanto Charles Leclerc terminou apenas em quarto depois de decisões tácticas quase inexplicáveis por parte da Ferrari. 1ª vitória…...