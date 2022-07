GP Grã-Bretanha: A primeira vitória de Carlos Sainz na Fórmula 1

Carlos Sainz assinou um desempenho excelente no GP da Grã-Bretanha. Depois de ter conquistado a pole position, aguentou as contrariedades da corrida e venceu. Uma estreia em Silverstone. O espanhol chegou finalmente às vitórias na Fórmula 1, batendo Sergio Pérez e Lewis Hamilton. O GP de Silverstone deu-nos uma corrida bastante intensa e dramática. Começou com acidente violento e que enviou Alexander Albon para o hospital e Zhou Guanyu para o centro médico. Ultrapassados esses momentos mais assustadores, e com…...