Vila Real, CPV: Pedro Salvador / André Pimenta vencem corrida acidentada

A corrida 2 do CPV foi marcada pelo violento acidente no arranque. No final, Pedro Salvador e André Pimenta foram os vencedores à geral e na categoria GT4, compensando a desistência de ontem. A corrida foi atribulada, com um incidente logo no começo da prova. Francisco Mora e Pedro Salvador ocupavam a primeira linha da grelha e no arranque a luta foi animada, com Salvador a largar melhor e a ganhar a primeira posição. Mora viu-se envolvido na luta com…...