F1 e a questão do ‘porpoising’: “encontrar uma solução sem alterar dramaticamente as regras”

Continua a falar-se da questão do ‘porpoising’ e dos seus efeitos, ao ponto da FIA ter emitido uma diretiva técnica que fala de potenciais alterações, pedindo às equipas que façam simulações no CFD. Tendo em conta que a questão afeta mais uns que outros, é importante ouvir as opiniões. Começando com Mike Elliott, diretor Técnico da Mercedes, “Penso que quando se olha para a posição em que estamos, os pilotos dizem que é desconfortável e não é seguro para eles…...