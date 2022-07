Circuito Vila Real, KIA GT Cup: Pedro Alves e Manuel Fernandes vencem corrida 2

A corrida 2 do KIA GT Cup foi vencida por dois homens da "casa". Pedro Alves entre os Ceed e Manuel Fernandes nos Picanto lideraram a derradeira corrida do fim de semana do 51º Circuito Internacional de Vila Real. Francisco Carvalho e Pedro Pinto subiram ao pódio entre os Ceed e André Regueiro e Cláudio Pereira entre os Picanto. Resultados completos, aqui. Foto: CAVR...