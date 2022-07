Circuito Vila Real, CPVL: Nuno Batista foi o mais forte na corrida 2

Nuno Batista (Volvo S60 Challenge) venceu a corrida 2 do Campeonato de Portugal Velocidade Legends no 51º Circuito Internacional de Vila Real na prova com mais inscritos do fim de semana e que . Com 11.365s de vantagem para José Paulo Sousa (BMW E36 M3), que venceu entre os L99. Subiu ainda ao pódio à geral António Barros (BMW E36 M3).Entre os L99-2000 venceu o homem da casa Hernâni Conceição (Alfa Romeo 156 2.0), o quarto classificado à geral. Nos…...