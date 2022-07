Circuito Vila Real: Bruno Pires vence segunda corrida

Bruno Pires (Datsun 1200) levou a melhor na segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 do 51º Circuito Internacional de Vila Real, batendo por 4.467s o segundo classificado Jorge Marques (Toyota Starlet 1300 S), que conquistou o primeiro lugar na classe Legends. Jorge Silva em Fiat Punto 85 fechou o pódio da corrida, obtendo ainda o primeiro lugar da classificação entre os concorrentes do Desafio ANPAC.Bruno Pires liderou a corrida de fio a pavio, enquanto Marques subiu desde…...