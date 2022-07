Autarca de Vila Real alerta: “não garanto que para o ano haja CIVR” (áudio)

O autarca de Vila Real Rui Santos, alertou hoje em conversa com os órgãos de comunicação social, numa altura em que o evento transmontano é "um sucesso", que todos os parceiros do Circuito Internacional de Vila Real, especificando a CCDR-Norte, o Turismo de Portugal, as forças políticas da cidade, FPAK e Discovery Sports Events (promotor do WTCR), têm "também de querer dançar o tango". O presidente da autarquia não garante neste momento a realização do CIVR em 2023, afirmando ainda que…...