GP Grã-Bretanha F1: Verstappen foi vaiado, Hamilton disse “somos melhores que isso”

Max Verstappen foi vaiado em Silverstone, aquando das entrevistas de final da qualificação e Lewis Hamilton disse uma coisa que deverá fazer perceber muita gente da inutilidade do que foi feito: "Somos melhores do que isso, e eu não concordo com os assobios”, mas também depressa acrescentou que desconfia das razões: “Talvez alguns deles estejam a sentir a dor do ano passado. Seja como for, eu agradeço", disse Hamilton.Toto Wolff disse que "Assobiar é anti-desportivo. Se não gosta, basta ficar…...