CRM, Rali do Faial com novidades

O Rali do Faial-Santana é a próxima prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e terá lugar dentro de duas semanas, a 15 e 16 de julho. A prova organizada pelo Club Automobilístico 100 à Hora da Madeira apresenta algumas alterações relativamente às últimas edições e tem suscitado junto dos concorrentes grande interesse, refletido num considerável número de inscrições apesar do prazo definido regulamentarmente para o efeito só terminar na sexta-feira, 8 de julho. O rali que tem como…...