Vila Real, CPVC/CPV1300/CPVL: Grelhas preenchidas, espetáculo garantido

Depois do arranque em abril, no Estoril, as três competições promovidas pela Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) tiveram a segunda prova da temporada, e um dos pontos altos do ano, no regresso do Circuito Internacional de Vila Real. Com uma adesão histórica em competições de Velocidade sob a égide da FPAK, os campeonatos de Portugal de Clássicos, Legends e 1300 disputaram, este sábado, as primeiras corridas do fim de semana transmontano. Bruno Pires regressa para vencer no…...