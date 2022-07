Vila Real, KIA GT Cup: Pedro Alves e Manuel Fernandes Jr. somam e seguem

Foi num ambiente de grande festa que decorreu a primeira de duas corridas do fim-de-semana, no Circuito Internacional de Vila Real. Inserido no programa alargado e superinteressante da 51.ª edição da prova transmontana, o Kia GT Cup animou o traçado citadino com uma grelha de partida composta por 17 viaturas (6 Kia Ceed GT e 11 Kia Picanto GT). Pedro Alves, que partiu da Pole Position do Kia Ceed GT Cup, entrou bem na corrida e logo na primeira volta…...