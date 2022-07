Vila Real, WTCR: Santiago Urrutia fez a pole, Tiago Monteiro perto da Q2

Foi uma qualificação entusiasmante nas ruas de Vila Real. A exigência da pista transmontana colocou o talento e a determinação de todos os pilotos em jogo. No final, os Lynk & Co foram os mais rápidos da qualificação, enquanto Tiago Monteiro ficou perto de passar à Q2 e lutar pela pole para a corrida 2, mas ficou a 0.042 seg. desse objetivo. Q1 Os primeiros trinta minutos da sessão de qualificação foram animados, com os pilotos a tentarem encontrar um…...