Circuito Vila Real, Miguel Oliveira: final da reta de Mateus “é onde nos sentimos mais ‘apertados'” (áudio)

Miguel Oliveira e Paulo Oliveira venceram a primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade no 51º Circuito Internacional de Vila Real na classe TCR, quartos à geral. O gosto pela vitória do piloto luso da KTM no MotoGP não se fica pelas duas rodas e, juntamente com o seu pai, teve um "batismo de fogo" na primeira corrida como convidado no CPV, logo no espetacular circuito citadino de Vila Real. https://soundcloud.com/autosportpt/circuito-vila-real-miguel-oliveira-final-da-reta-de-mateus-e-onde-nos-sentimos-mais-apertados?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing...