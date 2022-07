GP Grã-Bretanha F1, TL3: Max Verstappen na frente, Red Bull deixa forte ‘aviso’…

A Red Bull liderou o 3º treino livre ao colocar os seus dois pilotos na frente e deixou um forte aviso à concorrência. A Ferrari é segunda, mas a Mercedes está muito perto e logo com os seus dois pilotos. Max Verstappen (Red Bull RB18) foi o mais rápido no 3º treino livre do GP da Grã-Bretanha, que se realizou com pista seca, deixando claro que a Red Bull está mais forte que a Ferrari. Para o comprovar, Sergio Perez…...