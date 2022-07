Vila Real, CPV1300: Bruno Pires vence corrida 1 à geral

Bruno Pires foi o vencedor da corrida do do CPV1300, uma corrida que terminou mais cedo devido a uma avaria de um concorrente que motivo o final prematuro da prova.. O piloto do Datsun 1200 terminou a corrida na frente vencendo na sua categoria, os H71, capitalizando da melhor forma a pole conquistada ontem. No pódio à geral, teve a companhia de José Fafiães (Datsun 1200) vencedor na categoria H75 e Filipe Marques (Fiat Punto 85) vencedor no Desafio ANPAC.…...