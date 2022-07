GP Grã-Bretanha F1: Alpine pode surpreender, e se for com chuva, ainda mais…

Ao que tudo indica, as evoluções que a Alpine trouxe para Silverstone colocam a equipa de Enstone um pouco mais acima, mas o equilíbrio do meio do pelotão é tão grande que as coisas se estão a medir… sessão a sessão!Esteban Ocon e Fernando Alonso quiseram minimizar o forte ritmo da Alpine na sexta-feira, mas os dados sugerem claramente que o novo pacote de evoluções resultou, e que o carro está mais rápido.O seu ritmo de qualificação coloca-os em quinto,…...