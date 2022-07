Circuito Vila Real, CPV, Fábio Mota: “conseguimos estar na luta com os carros de classes superiores”

Fábio Mota esteve em bom plano no primeiro dia da ronda de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade, tendo sido o mais rápido da sua categoria na sessão de qualificação. Os testes e a sessão de treinos livres correram bem ao piloto de Vila Nova de Gaia e ao seu colega de equipa, Bruno Pires, que colocaram o Porsche 997 GT3 Cup em boas posições, batendo até diversos carros de classes superiores. As expectativas eram positivas para a…...