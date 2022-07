Circuito Vila Real, CPV: Francisco Mora conquistaas duas “pole position”

Francisco Mora, no CUPRA TCR, foi a grande figura, na tarde deste sábado, das duas sessões de qualificação da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, no Circuito de Vila Real, ao conquistar a “pole position” para as duas corridas do fim de semana, deixando bem vincada a superioridade dos TCR face aos GT4 na discussão das melhores posições da grelha de partida. Contudo, um cenário diferente poderá acontecer em corrida, já que a duração de…...