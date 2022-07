Circuito Vila Real, CPVC: Joaquim Jorge no topo na qualificação

Joaquim Jorge foi o piloto mais rápido na sessão de qualificação do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos. Com o tempo de 2:15.422 levou o seu Ford Escort RS 1600 ao topo da geral e, por conseguinte, dos H75. Seguiram-se Luis Delgado (Volvo 240 Turbo) em H85 e Rui Costa (Ford Escort RS 1600) em H75. João Novo Jr (Ford Escort RS 1600) foi o mais forte no GR.5, tal como Jorge Cruz (BMW 323i) em H81, Ricardo Pereira (Ford…...