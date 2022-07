Circuito de Vila Real, CPV: Primeira vítima logo no primeiro treino

O Treino Privado do CPV ficou marcado por uma bandeira vermelha. A piloto Jemma Moore teve uma saída de pista violenta, danificando muito o seu Ginetta. O AutoSport falou com os mecânicos a Tokwith que vão trabalhar no carro para o colocar em pista, apesar dos danos serem extensos....