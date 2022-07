GP Grã-Bretanha F1, George Russell: “Em teoria, este deve ser o fim-de-semana mais competitivo da Mercedes”

Um dos pontos interessantes destes fim de semana do GP da Grã-Bretanha passa pelo que pode a Mercedes alcançar com o novo ‘pacote’ de atualizações que levou para Silverstone.Na corrida de Barcelona, a Mercedes mostrou potencial para voltar à disputa mais à frente, e agora com uma nova e significativa atualização para Silverstone - onde tradicionalmente trazem um conjunto impressionante de atualizações - combinado com uma superfície de asfalto liso, que deve aliviar muito o problema do ‘porpoising’, acrescentando a…...