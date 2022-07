CPV, Fábio Mota de regresso: “Este circuito exige muito dos carros e dos pilotos”

Fábio Mota está pronto para o seu início de temporada e espera poder conquistar bons resultados no mítico Circuito de Vila Real, palco de um evento do Campeonato de Portugal de Velocidade. O piloto de Vila Nova de Gaia volta à competição no mais importante palco da velocidade nacional, confiando no competitivo Porsche 997 GT3 Cup preparado pela Fabela Sport para lutar pelas melhores posições da classe GTC do mais importante campeonato da categoria do nosso país. Com o seu…...