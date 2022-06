Civic Atomic Cup: Segunda jornada com duas novidades

A Civic Atomic Cup irá cumprir a segunda jornada da competição no Circuito Internacional de Vila Real. Uma ronda revestida de simbolismo, com a comitiva a rumar a um palco histórico do automobilismo. O troféu surge com uma grelha alargada, com duas novas equipas a juntarem-se ao plantel de estruturas que fizeram a estreia absoluta do troféu em abril, no Circuito do Estoril. No total, mais de uma dezena de pilotos irão estar ao volante dos Honda Civic Type- R nesta…...