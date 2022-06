CPV, Francisco Mora: “Correr em Vila Real é sempre especial”

Francisco Mora é um dos nomes que vai abrilhantar o fim de semana de Vila Real. O campeão nacional de velocidade, que este ano apostou no CER GT para continuar a sua carreira, regressa ao CPV, ao volante do Cupra TCR, assistido pela Veloso Motorsport, para voltar a sentir as sensações do traçado transmontano. Mora nunca escondeu o desejo de correr na capital transmontana e estará a partir de amanhã em pista: “Correr em Vila Real é sempre especial, seja…...