F1: Conseguirá a Aston Martin convencer Vettel a ficar?

Sebastian Vettel tem contrato até ao final desta época e não é certo que o piloto vá continuar na F1. A Aston Martin já mostrou interesse em ficar com o alemão, mas essa decisão será tomada durante esta época e depende muito do desenvolvimento da equipa britânica. A Aston Martin tem tido muitas dificuldades nesta época, com um carro pouco competitivo, que começa apenas agora a dar alguns sinais positivos. Para um piloto habituado a lutar por vitórias e títulos,…...