WRC, Acidente de Gus Greensmith: FIA diz que procedimentos de segurança não foram seguidos

A FIA já revelou que não foram tomadas as medidas corretas na sequência do acidente de Gus Greensmith/Jonas Andersson na oitava especial do Rali Safari.Recorde-se que a dupla capotou e ficou presa durante algum tempo no cockpit do seu Ford Puma Rally1, que ficou ‘deitado’ de lado, aterrando no lado do navegador Jonas Andersson. Até aqui tudo normal, a dupla não estava ferida, mas com o tempo que demoraram a sair do carro, cerca de três minutos, enervaram-se um pouco,…...