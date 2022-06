WRC, Sébastien Ogier: “Este é um resultado espantoso para a Toyota”

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) não tiveram muita sorte neste rali, numa prova com dias bem distintos. No segundo, após o dia da super especial, perderam e recuperaram a liderança, que perderam com um furo na PE7, onde cederam mais de dois minutos, terminando o dia em sexto, já a mais de dois minutos da frente. Game Over: "Até ao último troço, foi um bom dia. O ritmo era bom e tentei não atacar demasiado porque sabíamos que…...