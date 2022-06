WRC: Kalle Rovanpera vence Rali Safari, quatro Toyota no top 4

Quarta vitória de Kalle Rovanpera em seis ralis colocam-no ainda mais na rota do seu primeiro título. O finlandês dominou quase por completo o Rali Safari, uma prova duríssima que fez imensas ‘ vítimas’ pele caminho. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen e a Toyota somam, e seguem no WRC 2022. Sexta prova, quatro triunfos do jovem finlandês, com a equipa a fazer um resultado histórico ao colocar quatro carros nos quatro primeiros lugares da classificação.No Rali da Alemanha de 2019, a Toyota…...