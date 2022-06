Fórmula 1: Mattia Binotto sem solução para limite salarial dos pilotos

Mattia Binotto advertiu que a questão do limite salarial na Fórmula 1 é "complicada" e que ainda não existe nenhuma solução. Depois do novo regulamento financeiro da Fórmula 1 estipular um limite orçamental para as equipas que excluiu o pagamento de salários a certas funções chaves, o próximo objetivo é tentar impor um teto ao salários dos pilotos, um tema que não é de certo, consensual no paddock. "É um dos pontos que precisam de ser discutidos e analisados", disse p chefe…...