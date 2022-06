Fórmula 1:Toto Wolff não quer ficar “demasiado entusiasmado” com fiabilidade do W13

Toto Wolff não quer confiar em demasia na fiabilidade apresentada pelo Mercedes W13 até agora, numa altura em que Red Bull e Ferrari já tiveram problemas com os seus monolugares. A equipa de Brackley continua a sua luta com o efeito oscilatório, ou ‘porpoising’, mas os pilotos não têm tido problemas de maior com as unidades motrizes. O responsável da Mercedes admite que os problemas que afetam as equipas adversárias podem aparecer de um momento para o outro, por isso não…...