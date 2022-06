F1, Lewis Hamilton: “em Silverstone só quero estar na luta”

Lewis Hamilton é de opinião que a Mercedes irá ser 'mais cautelosa' nas experiências de afinações que irá fazer daqui para a frente. A equipa tem andado tão perdida com o W13 que chegou a fazer coisas totalmente opostas entre os seus dois pilotos com ambos a 'queixarem-se' do carro.As tentativas de desbloquear mais performance vão continuar embora esteja a ficar cada vez mais claro que “o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita”. embora o W13 tenha vindo…...