Fórmula 1: Otmar Szafnauer defendeu ordens de equipa durante o GP do Canadá

Fernando Alonso não ficou muito contente por ter ficado retido atrás de Esteban Ocon durante a corrida do fim de semana passado do GP do Canadá, afirmando que tinha sido "cem vezes mais rápido" do que o seu companheiro de equipa. No entanto, o piloto espanhol teve problemas no Alpine A522 que não permitiram um melhor resultado e por isso, o chefe de equipa Otmar Szafnauer defendeu a decisão da equipa em manter Alonso atrás de Ocon. "Geralmente sou sempre a…...