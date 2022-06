WRC, Rali Safari: Kalle Rovanpera na frente, para a Toyota: ‘África Minha’

Kalle Rovanpera lidera o Rali Safari num dia que terminou para a Toyota com quatro carros na frente. O melhor não-Yaris, Thierry Neuville, está quase a 11 minutos… Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) terminam o terceiro dia do Rali Safari com 40.3s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), isto depois de iniciaram o dia com 14.6s de avanço sobre os segundos classificados, na altura, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que caíram para…...