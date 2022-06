Fórmula 1: Helmut Marko questiona reação rápida da Mercedes à diretiva técnica da FIA

Helmut Marko já tinha dito ao canal britânico Sky que a diretiva técnica da FIA apresentada para minimizar as forças do efeito oscilatório ou ‘porpoising’ aos pilotos teria de ser melhor pensada e que apenas iria beneficiar a Mercedes, que é a equipa que mais sofre com esse fenómeno nos seus carros. Em mais declarações ao Motorsport-Total.com, o conselheiro da Red Bull questionou a rapidez da reação da Mercedes ao anúncio da diretiva técnica, que ao contrário do que planeado anteriormente,…...