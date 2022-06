Fórmula 1: Sergio Pérez impressionado com as capacidades de Max Verstappen

Sergio Pérez é o segundo classificado no campeonato, com menos 46 pontos do que o seu companheiro de equipa na Red Bull Max Verstappen. O piloto mexicano, que assinou recentemente a renovação de contrato com a equipa depois da vitória no GP do Mónaco, acredita que o seu companheiro de equipa é “um dos melhores pilotos na história” da Fórmulan 1."Max é muito bom, é um piloto muito completo", disse Pérez à Fox Sports. "Penso que é sem dúvida um…...