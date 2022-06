Fórmula 1, Jacques Villeneuve: “Bottas este ano nunca nunca devia ser batido por Zhou”

Jacques Villeneuve, antigo campeão do mundo de Fórmula 1, pensa que Valtteri Bottas tem de melhorar o seu desempenho após ter tido dificuldades para acompanhar o estreante companheiro de equipa Zhou Guanyu nos GP do Azerbaijão e do Canadá."Zhou nunca tinha estado nesta pista e também não completou muitas voltas, por isso não, este ano Bottas nunca, nunca deveria ser batido por Zhou", disse Villeneuve no podcast F1 Nation. "Simplesmente não está concentrado. Não pode acontecer a um piloto com…...