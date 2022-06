WRC, Rali Safari, PE10: Kalle Rovanperä mais líder, Ott Tanak de fora

Num rali que continua a ser extremamente difícil, esta manhã do Rali Safari levou a algumas mudanças no topo da classificação. Os líderes são os mesmo, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), começaram o dia com 14.6s de avanço para os segundos classificados e aumentaram essa vantagem para 19.4s agora para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que passaram Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que caíram para terceiro a 39.9s. Sem nada arriscar, e com um…...