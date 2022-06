Fórmula 1: Decisão sobre regulamento dos novos motores poderá ser adiado

O anúncio sobre o novo regulamento de unidades motrizes para 2026 deveria acontecer no Conselho Mundial da FIA do próximo dia 29 de junho, mas segundo a publicação Motorsport-Total.com pode ter sido adiado em consequência da saída de Peter Bayer daquele órgão federativo. Segundo a publicação alemã, estava tudo pronto para o anúncio da entrada da Porsche na Red Bull a 6 de julho, antes do GP da Áustria no Red Bull Ring, enquanto a Audi vai tornar-se proprietária maioritária da…...