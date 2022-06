F1: Ferrari incapaz de reagir rapidamente à diretiva técnica como a Mercedes fez

A diretiva técnica anunciada pela FIA pouco antes do GP do Canadá promete ainda dar muito que falar. A Mercedes reagiu muito rapidamente e apresentou algumas alterações no W13 que levantaram dúvidas em alguns adversários, surgindo alguns rumores que a equipa de Brackley saberia da diretiva antes de ser anunciada. A estrutura liderada por Toto Wolff garantiu que as alterações foram efetuadas durante a noite, mas avaliando a rapidez com que os adversários responderam, Mattia Binotto da Ferrari afirmou: "Toto…...