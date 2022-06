Fórmula 1: Conversações com Nice não pretendem pressionar Mónaco

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, revelou recentemente que estão em conversações com a cidade francesa de Nice, podendo este ser um local substituto de Paul Ricard para receber o GP de França, com o contrato do circuito a terminar no final deste ano. No entanto, o conflito de interesses entre o patrocinador da Fórmula 1, Rolex e o patrocinador do GP do Mónaco, TAG Heur, está a ser apontado como mais um dos argumentos para a falta de…...