Fórmula 1: Charles Leclerc vai dar luta com novo motor

Mattia Binotto deixou um aviso aos adversários da Ferrari. O chefe de equipa da Ferrari acredita que Charles Leclerc está pronto para dar luta a Max Verstappen agora que tem uma nova unidade motriz no seu F1-75.O piloto monegasco arrancou para o GP do Canadá do 19º posto depois de ter sido penalizado pela troca de componentes da unidade motriz e recuperou em corrida até terminar no quinto posto. Isso deu boas indicações à equipa italiana.Agora temos uma nova unidade…...