Fórmula 1, Christian Horner: “não queremos um campeonato decidido nos tribunais”

Algumas equipas já avisaram que deverão ultrapassar o limite orçamental imposto pelo novo regulamento financeiro da Fórmula 1. As equipas argumentam que em causa estão os aumentos do preço das matérias primas, da energia e do transporte, fatores fora da esfera de influência das estruturas e que isso levará a potenciais penalizações por parte da FIA se o regulamento não for alterado. Para Christian Horner, da Red Bull, as equipas não deveriam ser penalizadas por violar o limite orçamental, esperando que…...