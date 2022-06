F1, Esteban Ocon: “Confiei no Fernando Alonso e na equipa”

Nas últimas voltas do GP do Canadá, Esteban Ocon ficou sob pressão de Fernando Alonso que não escondeu a vontade de passar o companheiro de equipa. Mas o francês disse que confiou na equipa e em Alonso para que tal não acontecesse, uma vez que ele levantou o pé para ajudar o espanhol: "Fernando tinha um pequeno problema com o motor e estava a perder um pouco de potência. Por isso eu estava a levantar o pé para o tentar…...